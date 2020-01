In seiner neuen Funktion betreut Khevan Hauser nationale und internationale Pharmaunternehmen sowie deren Medienagenturen für die Excom Media AG, welche den größten DooH-Gesundheitskanal der Schweiz betreibt. Als ausserordentliches Sprachtalent übernimmt der 39-Jährige die Beratung gesamtschweizerisch in allen drei Sprachregionen. Hauser mit seiner über 20-jährigen Erfahrung in den Bereichen Verkauf und Kundenbetreuung wechselte von News Aktuell, wo er in den vergangenen Jahren als Key Account Manager die Kunden in ihren PR-Aktivitäten beriet.

„Wir freuen uns, dass wir mit Khevan einen erfahrenen Berater gewinnen konnten“, so Marc Goetti, CEO der Excom Media AG. „Die DooH-Branche ist im stetigen Wandel. Die Werbemöglichkeiten steigen, aber auch die damit verbundene Komplexität. Mit Khevan haben wir einen Berater aus Leidenschaft gefunden, der den Anforderungen in einem dynamischen Marktumfeld definitiv gewachsen ist. “