Großbritannien bleibt mit großem Abstand der am weitesten digitalisierte Out of Home Markt der Welt. Über 2/3 der Werbeumsätze werden mit digitalen Werbeträgern erzielt – Mehr als irgendwo sonst. Die Besonderheiten des britischen Marktes – die Dominanz des Großraum London und der Londoner Flughäfen in der Werbevermarktung – tragen ein großes Stück dazu bei. Doch auch die Innovationsfreude, liberale Genehmigungsverfahren für großformatige DooH-Leuchtturm Installationen im öffentliche Raum und die Nähe vieler weltweit renommierter Agenturen macht London zur weltweiten DooH-Hauptstadt. Oder, wie Jean-François Decaux es bei CNBC nennt, zum „Digital Showcase der Welt“.

Doch auch andere Zahlen lassen aufhorchen: JC Decaux erzielt 70% der Umsätze im Bereich Digital in nur fünf der 82 Länder, in denen die Franzosen aktiv sind. Daraus folgt das DooH bisher nur in einigen reifen Werbemärkten eine relevante Rolle spielt. Das weltweite Wachstumsportal ist somit riesig.

Trendthema Green Signage

Besonders interessant sind die Aussagen des CEO zum Thema Umweltschutz die natürlich in Davos im Jahre 2020 nicht fehlen durften. Green Signage, Sustainability und ressourcenschonendes wirtschaften führen die Agenda der meisten der weltweit agierenden Konzerne. So auch bei JC Decaux.

Bereits 75% der von JC Decaux verbrauchten Energie ist Ökostrom. Bis 2022 sollen es 100% sein. Mit der Nutzung von Ökostrom endet allerdings noch nicht die Sustainability-Agenda von JC Decaux. Laut Jean-François Decaux reduziert das Unternehmen sogar den weltweiten Energieverbrauch net/net, indem statische Werbeflächen durch eine geringere Anzahl an digitalen Flächen ersetzt werden. Heute betreibt JC Decaux noch über 1.1 Millionen Werbeflächen weltweit – diese Zahl soll schrumpfen indem weniger, aber dafür qualitativ hochwertigere DooH-Werbeflächen installiert werden.