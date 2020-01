Meßmer bewirbt seine neue Tee-Linie in der blauen Box eher ungewöhnlich: mit einem Wartehäuschen direkt vor der Wiener Oper. Das Wartehallenbranding an der Wiener Ringstraße sowie eine Sampling-Aktion bei Wien Mitte mit frischer Teekostprobe sieht Meßmer als aktuelle Highlights seiner Kampagne.

Das Wartehäuschen setzt dabei auf farbenfrohe City Lights, die den neuen Bio-Tee der Marke bewerben. Auch die Wandflächen des Wartehäuschens sind foliert und zeigen neben schmackhaftem Tee auch groß die Aufschrift „BIO“ in Form von Blumen und Kräutern. Farblich abgestimmte Bodenfolien, eigene Meßmer-gebrandete Wartebänke und ein eigens konstruierter Dachaufbau im Meßmer-Look runden das bläuliche Gesamtpaket ab.

Im Einkaufzentrum Wien Mitte – The Mall – wartete Meßmer zudem mit einer Sampling-Aktion auf, bei der man sich durch das gesamte Tee Sortiment durchkosten konnte. In der Teewelt wurde hierfür eine eigens in ein City Light integrierte Tee-Maschine von Promotoren bedient und Passanten das heiße Getränk gereicht.

Die Sonderumsetzungen sollen aufmerksamkeitsstarke Touchpoints schaffen, um Interesse für die neue Teemarke im Regal zu wecken.