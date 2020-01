Kassensysteme der großen Anbieter wie Diebold Nixdorf oder Toshiba waren in der Vergangenheit weder sexy noch besonders innovativ. Kleine Anbieter rollten mit auf Standard-Hardware basierten PoS-Systemen den Markt von unten auf, von der Einstiegslösung auf iPad-Basis bis hin zu All-in-One Systemen. Doch der wahre Disruptor für Diebold Nixdorf, Toshiba und Co waren gar nicht andere Hardwareanbieter sondern Kassensoftware-Plattform Anbieter wie GK Software oder ERP-Generalisten wie SAP. Steckte früher die Intelligenz in den Kassensystemen ist sie nun in der Backend-Plattform.

Die Hardware ist nur noch ein Interface für die Waren- und Datenerfassung und Transaktions-Touchpoint. So oder so ähnlich erklären neue Plattform-basierte Disruptor den Markt. Eine solche Vereinfachung trifft sicherlich nicht voll zu, aber die Rolle der PoS-System-Anbieter ist unbestritten komplizierter geworden.

Für Diebold Nixdorf der Antrieb, eine von Grund auf neue Generation von PoS-Systeme zu entwickeln. Mit klassischen PC-Kassen haben die neuen Touchdisplay-basierten Lösungen nicht mehr viel gemein.

Die neue Generation der weitverbreiteten Beetle-Lösung basiert auf einem neuen modularen und skalierbaren Design, das aus verschiedenen Modulen (Prozessor, Touch-Displays, anpassbare Peripherie) besteht. Das neue PoS-Konzept bietet laut Diebold Nixdorf Investitionssicherheit via verschiedener Aufrüstungsmöglichkeiten.

Neben Performance spielt Nachhaltigkeit ebenfalls eine größere Rolle. Die lüfterlose Beetle A1150 ist speziell auf energiesparende Technologien ausgelegt, darunter Intel Core Prozessoren der 8. Generation, ein energieeffizientes Netzteil sowie SDD-Festplatten und Schnittstellen, die den Gesamtstromverbrauch reduzieren. Über 90% der verwendeten Materialien können recycelt werden, laut DN weiterer umweltfreundlicher Pluspunkt der PoS-Lösung.

Weitere Merkmale der Beetle A1150 sind:

15,6″ Widescreen-Display (FHD)

Höhen- und neigungsverstellbarer Tischständer

spritzwassergeschützter Systemaufbau

Intel vPro Konformität, einschließlich Intel Active Management Technologie

RAID-Unterstützung

Bis zu zwei Solid State Disks (SSD)

Lars Gollenbeck, Vizepräsident Produktmanagement Retail bei Diebold Nixdorf, sagt: „Dieses All-in-One-Kassensystem passt sich den Anforderungen und den sich schnell ändernden Geschäftsbedürfnissen der Einzelhändler an und setzt einen neuen Standard hinsichtlich Konfigurierbarkeit, Vielseitigkeit und Servicefreundlichkeit. Austauschbare Motherboards, Touchpanels und I/O-Hubs setzen neue Maßstäbe für die Branche. Die Beetle A1150 wurde für höchste Verfügbarkeit konzipiert und ermöglicht ein einfaches Upgrade auf zukünftige Technologien, was die bisherigen Investitionen unserer Kunden schützt.“