Das design as a service (daas) Unternehmen designflow hat sich auf die Bereitstellung eines kompletten, ausgelagerten AV & Smart Building Design Services konzentriert. Dabei bietet designflow alle üblichen Design-Dienstleistungen an, die auch einzeln im Webshop erworben werden können. Der Anbieter entwirft AV & Smart Building Projekte lediglich und dokumentiert sie, ein kompletter End-to-End Service inklusive vollständiger Systemspezifikation wird ebenfalls angeboten.

Auf der ISE 2020 in Amsterdam werden die Neuheiten im Portfolio des Anbieters in Halle 14 (Stand E125) vorgestellt. So werden die beliebten Site & Engineers Packs künftig auch in Form von Bundles angeboten, um den Kaufprozess zu vereinfachen. Dazu muss nur die Anzahl der Stockwerke des Projekts eingeben werden, um ein geeignetes Site Pack Bundle zu erwerben. Mit der Einführung des Outsourced Design Shop werden auch einige neue Bundles hinzugefügt wie das CinemaSitePack. Dieses Paket bietet das gesamte Design und die Dokumentation, die für die Installation eines Kinosystems mit 1-3 Sitzreihen, mit oder ohne Stoffwände und/oder akustische Behandlung erforderlich sind.