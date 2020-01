ISE 2020 Barco bringt per Knopfdruck das eigene Meeting mit

Die Unternehmenswelt bietet zunehmend mehr Flexibilität für ihre Mitarbeiter: Laut einer Studie von Barco wählen 71% der Mitarbeiter bereits selbst ihre bevorzugten Konferenzsysteme aus, wobei im Durchschnitt sechs verschiedene Konferenzlösungen in jedem Unternehmen eingesetzt werden. Aber mit größerer Flexibilität kommen auch neue Herausforderungen: Viele Unternehmen sind besorgt über die Sicherheitsauswirkungen der parallelen Nutzung von mehreren Systemen. Gleichzeitig hat sich die Komplexität der unterschiedlichen Benutzererfahrungen der Mitarbeiter und Kunden als Herausforderung erwiesen.

ClickShare Conference soll ein Stück mehr Unabhängigkeit auf den Markt für Konferenztechnologie bringen und Unternehmen den problemlosen Umstieg auf den „Bring Your Own Meeting“-Ansatz bieten. Seinen Benutzern ermöglicht ClickShare, sich sicher und schnell mit unterschiedlichsten Konferenzsystemen und Plattformen anderer Anbieter zu verbinden, ohne dabei die Sicherheitsrichtlinien des eigenen Unternehmens zu beeinträchtigen. Der einzigartige ClickShare-Knopf bringt dabei die bekannten und vertrauten Tools vom persönlichen Laptop auf die fremde Technik.

Mehr Flexiblität und Zugänglichkeit

Lieven Bertier, Segment Director Workplace bei Barco, ist überzeugt, dass die neue Technologie virtuelle Konferenzen grundlegend verändern wird: „Die Belegschaft wird zunehmend von Millennials und der Generation Z geprägt, für die Kollaboration etwas Selbstverständliches ist. Diese technisch versierte und engagierte Gruppe von Mitarbeitern steht für mehr Flexibilität und Zugänglichkeit ihrer Meeting-Technologien. ClickShare bringt jetzt genau diese Eigenschaften in jede Art von Konferenz in der modernen Büroumgebung. Dabei ist es egal, ob ein Meeting persönlich oder aus der Ferne stattfindet. Die Benutzer können ihr eigenes Gerät mitbringen und die Konferenz drahtlos über jeden beliebigen Dienst in weniger als sieben Sekunden starten–eine branchenführend niedrige Zeit im Vergleich zu der durchschnittlichen Einrichtungszeit von über sieben Minuten für eine einstündige Besprechung“.

Die neue ClickShare Conference-Reihe besteht aus drei verschiedenen Modellen: dem Einstiegsmodell CX-20, dem CX-30 und dem High-End-Modell CX-50. DasCX-20 ist für Huddle Pods und kleine Konferenzräume konzipiert und bietet die wichtigsten Funktionen für drahtlose Zusammenarbeit und Konferenzen. Das CX-30, das sich für Standard-Konferenzräume eignet, bietet eine Reihe von Interaktivitätsfunktionen wie Touch-Back-Unterstützung, Moderation, Blackboarding und die Möglichkeit, Anmerkungen zu hinterlassen. Das High-End-CX-50 für große Besprechungsräume bietet einerstklassiges AV-Kollaborationserlebnis mit überlegener Audio- und Videoqualität und hat die umfassendsten Möglichkeiten zur Integration in bestehende IT- und AV-Umgebungen. Die neue Produktreihe wird durch einen brandneuen ClickShare-Conferencing-Button unterstützt, der die USB-Peripheriegeräte der Konferenzräume sofort für Laptops verfügbar macht. Als Teil der Weiterentwicklung der Produktreihe wurde der ClickShare CollaborationApp auch eine Reihe neuer Funktionen für die Zusammenarbeit und Interaktivität hinzugefügt.