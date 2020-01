CTS-Frühstück 12. Februar 2020 von 9:00 – 11:00 Uhr (Raum E102)

Dieses jährliche Networking-Event richtet sich an Messebesucher aus dem deutschsprachigen Raum, die am Thema Weiterbildung interessiert sind.

In einer Podiumsdiskussion stellen wir die beiden Referenten Sabine Heymann und Holger Wiesenberg vor, gehen darauf ein, welche Themen in unseren dreitätigen CTS-Prep Vorbereitungsseminaren behandelt werden und was man von der CTS Zertifizierung erwarten kann. Dabei soll auch diskutiert werden, warum es für die AV- und Medientechnik in einem IT-geprägten Umfeld immer wichtiger ist, in Kompetenzen und Zertifizierungen zu denken.

Darüber hinaus stellt Avixa wir die Inhalte des NAVS (Networked AV Systems) Kurses vor. Dieses dreitätige Netzwerktechnik Seminar behandelt alle relevanten Themen rund um das Thema Netzwerke.

Anmeldung: https://cvent.me/ebakoZ

Standards-Workshop 12. Februar 2020 von 13:30 – 15:30 Uhr in Raum D203

Der Standards-Workshop stellt existierende AV Standards und Normen vor und zeigt, wie diese für mehr Transparenz, Verantwortlichkeit und Prozesssicherheit in AV Projekten sorgen. Standards bilden eine gemeinsame Grundlage, um dem Endkunden skalierbare und nachvollziehbare Qualität, basierend auf wissenschaftlichen Fakten, in AV-Projekten zu garantieren.

In praktischen Beispielen (u.a. an „Empfohlene(r) Verfahrensweise für die Sicherheit in vernetzten AV-Systemen“, „Rack Building Standards” u.w.) wird aufgezeigt, wie Enduser dafür sorgen können, dass die Standards in eigenen AV Projekten angewandt und Fachplaner sowie Integratoren diese als Marketinginstrument nutzen können.

Anmeldung: https://cvent.me/878anV

AVIXA EMEA Member Social

Ebenfalls am Mittwoch, den 12.02.20, findet von 16:30 – 18:00 Uhr das AVIXA EMEA Member Social Event am AVIXA Stand in Halle 12 (12-N110) statt.

Es ist das perfekte Networking-Event zum Abschluss eines Messetages, also kommen Sie vorbei! Hier können Sie bei Snacks und Getränken entspannte Gespräche mit neuen und alten Bekannten aus dem gesamten EMEA-Raum sowie mit Ihrem vertrauten AVIXA-Regionalteam führen.

Anmeldung: https://cvent.me/eb84vL

Viele weitere Veranstaltungen von Avixa auf der ISE 2020 unter https://www.avixa.org/experience-avixa-at-ise-2020