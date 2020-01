Die ISE 2020 wird wie geplant vom 10. bis 14. Februar stattfinden (einschließlich aller Konferenzen und der Eröffnungsveranstaltung am Montag). Zum letzten Mal in diesem Jahr im RAI in Amsterdam.

Integrated Systems Events, die Organisatoren der ISE 2020 stehen in enger Abstimmung mit den niederländischen Behörden und den Flughäfen. Alle Empfehlungen werden aktiv befolgt. Neue Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sehen zum Beispiel vor zusätzliche Handdesinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen. Das gesamte Messegelände inklusiver aller RAI-Ausstellungshallen wird mit kostenlosen Handdesinfektionsspendern ausgerüstet.

Die Situation wird kontinuierlich zusammen mit den staatlichen Stellen überwacht und Maßnahmen falls notwendig angepasst.

Die ISE empfiehlt Ausstellern und Besuchern, die Pflege- und Hygieneempfehlungen der WHO zu befolgen