Der LED-Signage-Experte Ledeca mit Sitz in Istanbul entwickelt und produziert qualitativ hochwertige Multimediallösungen für digitale, interaktive Werbung, Information und Wegeleitung im Innen- und Außenbereich. In Amsterdam zeigt sich das Unternehmen in Halle 8 (Stand E120) gemeinsam mit seinem neuen Vertriebspartner in der DACH-Region, der syscomtec Distribution AG, die künftig das umfangreiche Zubehörportfolio von Ledeca anbieten wird.

Die Ledeca Produkte sind in zahlreichen vertikalen Märkten wie Einzelhandel, Digital-out-of-Home, Gebäudefassaden, Stadien, Verkehr, Transport, und TV-Studios im Einsatz. Der Fokus des Unternehmens liegt auf kundenorientierten, schlüsselfertigen Gesamtlösungen. Eine erst kürzlich geschlossene Partnerschaft mit Distributor syscomtec soll die Präsenz des Herstellers in den deutschsprachigen Ländern stärken.

Die Displays zeichnen sich laut Hersteller durch flexible Bildschirmgrößen, Ausführungen und Formen, Plug & Play-Funktionalität, hohe Bildqualität sowie einem zuverlässigen 24/7-Dauerbetrieb bei niedrigen Kosten aus. Ledeca bietet standardisierte wie auch zugeschnittene Lösungen mit eigens konstruierten gebogenen, kugelförmigen, aber auch anderen spezifischen Rahmenkonstruktionen an.

Mit ergänzenden Produkten wie LED- und Video-Prozessoren, Content-Management- und Automatisierungs-Software zur dynamischen Inhaltserstellung und -verwaltung sowie Dienstleistungen für Installation, Inbetriebnahme, Kalibrierung und Echtzeit-Monitoring bietet das Unternehmen echte Turnkey Solutions.