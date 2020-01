Netipbox Technologies, auf die Entwicklung intelligenter Digital Signage Lösungen für die digitale Transformation von physischen Räumen spezialisiert, verwaltet mehr als 12.000 Leinwände in über 15 Ländern der Welt. Auf der ISE am Stand 15-H230 stellt das Unternehmen mit Stammsitz in Barcelona seine skalierbare Digital Signage Lösung Nsign.tv vor. Die SaaS-Plattform, die in drei Versionen (Basic, Business und Enterprise) angeboten wird, soll es ermöglichen, digitale Inhalte zu speichern, zu organisieren, auszuwählen, zu programmieren und auf jedem Bildschirm anzuzeigen.

Laut Entwickler kann Nsign.tv leicht mit IOT-Geräten wie Trittflächen, Gesichtserkennungskameras, RFID und Barcode-Scanning oder auch Machine Learning (ML) und künstlicher Intelligenz (AI) kombiniert und in diese integriert werden. Ziel ist es, auf verschiedene Zielgruppen einzuwirken und mit ihnen zu interagieren, während die Daten für eine spätere Analyse mit BI (Business Intelligence)-Tools und Dashboards gesammelt werden. Darüber hinaus enthält die Enterprise-Version das Warteschlangenmanagementsystem Nqueue, das zur Steuerung und Optimierung der Kundenströme beiträgt.

In Amsterdam zeigt Netipbox auch seinen Plug & Play Nbox Player. Der setzt ebenfalls auf seine Integrationsfähigkeit und soll sich einfach an jeden beliebigen Bildschirm anschließen lassen, um dort sofort die auf der Plattform geplanten Inhalte wiederzugeben. Alle digitalen Medien, beispielweise Bildschirm, Totem, Kiosk oder LED, werden in ein Fenster verwandelt, das mit verschiedenen Zielgruppen kommuniziert. Der Nbox Player wird mit der Basisversion der Nsign.tv Plattform mitgeliefert. Kombiniert sollen die Lösungen eine Kostenersparnis von bis zu 40% im Vergleich zu anderen Technologien bieten.

Mit im Messegepäck ist auch der exklusive Synchro WOW Effekt, der Nsign.tv laut Netipbox gegenüber anderen Systemen auf dem Markt hervorhebt. Er besitzt die Fähigkeit, synchronisierte Effekte zwischen verschiedenen Bildschirmen zu erzeugen, die zusammen, getrennt oder unstrukturiert sind und soll Installationen mehr Wert durch den Inhalt verleihen.

Toni Viñals, CEO von Netipbox Technologies, sagt: „Auf der ISE 2020 werden wir zeigen, wie unsere Lösungen Marken dabei helfen, auf verschiedene Zielgruppen einzuwirken und mit ihnen zu interagieren, um das Kundenverhalten zu fördern, das Engagement zu steigern und die Rentabilität ihrer Räumlichkeiten zu erhöhen. Gemäß unserem Anspruch wollen wir, dass sich unsere Kunden nur auf ihr Publikum konzentrieren, also kümmern wir uns um alles andere.“