Zeta Display verändert zum März 2020 die Managementstrukturen, um mit einer besser skalierbaren Organisation für weiteres internationales Wachstum aufgestellt zu sein. Die Unternehmensgruppe wechselt von einer geografischen zu einer funktionalen Organisation mit den Bereichen Commercial, Operations, Product & Software sowie Corporate Functions.

„ZetaDisplay hat seit 2015 sieben Unternehmen übernommen. Um die Skalierbarkeit zu erfassen und den Kundenerwartungen bei internationalen Projekten, komplexen Lieferungen, fortschrittlichen Produktkonzepten sowie innovativen Softwarelösungen gerecht zu werden, gehen wir den nächsten Schritt in unserer Organisationsentwicklung“, kommentiert CEO Per Mandorf. „Wir richten unsere Ressourcen darauf aus, Wachstumschancen zu nutzen und Investitionen zu optimieren, gepaart mit einem klaren Fokus auf die Umsetzung unserer Strategie des wachsenden SaaS-Umsatzes, der Kundenorientierung und der Skalierbarkeit“, so Mandorf weiter.

Das neue Group-Management umfasst acht Mitglieder, die sich für jeweils funktionale und geografische Aufgaben verantwortliche zeichnen:

Per Mandorf, Chief Executive Officer & President

Manu Mesimäki, Chief Operational Officer, Country Manager Finland

Laila Hede Jensen, Chief Commercial Officer

Johanna Webb, Chief Product Officer, Country Manager Sweden

Ola Saeverås, Country Manager Norway

Hans-Christiaan de Vaan, Country Manager Netherlands

Ola Burmark, Chief Financial Officer

Daniel Oelker, Chief Communication Officer

Neu im Management ist Laila Hede Jensen die bisher in führender europäischer Rolle bei Unilumin tätig war. Teilnehmer der DSS Europe 2019 in München wird die aktive Panelteilnahme der gebürtigen Dänin in Erinnerung geblieben sein. Jensen wechselt bereits zum 01. Februar als CCO zu Zeta Display.

Leif Liljebrunn (M&A), Ben Bellborn (R&D) und Jens Helin (International Sales) bleiben Zeta Display mit ihren bestehenden Aufgaben erhalten und berichten an das Group Management bzw. direkt an den CEO.

Oscar Arp, bisher Executive Vice President und Business Area Manager Sweden, wird auf eigenen Wunsch Zeta Display verlassen.