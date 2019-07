Vor 30 Jahren begann alles auf einem Commodore in Oslo mit der Gründung von Scala, Drei Jahrzehnte später schaut die Digital Signage Welt immer noch nach Skandinavien in der Suche nach Antworten auf die Zukunft.

Nirgendwo wurde die grenzüberschreitende Konsolidierung konsequenter umgesetzt wie im Norden von Europa. Leif Liljebrunn CEO von Zeta Display berichtete von den fünf Übernahmen der vergangenen Jahre und den Herausforderungen die unterschiedlichen Unternehmen, Software und Unternehmenskulturen auf eine Plattform zu bringen. Vertiseit CEO Johan Lind übernahm den schwedischen Digital Signage Software Anbieter DISE und verfügt nun ebenso wie die Wettbewerber Visual Art und Zeta über eine hauseigene Software-Plattform.

Visual Art setzt als einziger Teilnehmer auf eine Digital Signage und DooH Strategie. Neben interessanten Retail Projekten mit schwedischen Kunden wie H&M vermarkten die Experten aus Stockholm auch Werbefläche an allen schwedischen Bahnhöfen und großen schwedischen Shopping Center. Seit diesem Jahr hält Visualart auch die Werberechte an den deutschen URW (ehemals MfI) Malls. Für den weltgrößten Shopping Center Betreiber URW aus Frankreich, ist Deutschland der weltweit größte Markt. Für Visual Art, die bisher ihr DooH-Netzwerk in erst 15 Malls bundesweit installiert haben, bleibt noch viel Arbeit übrig.

Für die gebürtige Dänin und LED-Expertin Laila Hede Jensen (Europäische Marketingleiterin für Unilumin) liegt der Erfolg der nordischen Digital Signage Industrie in der skandinavischen Mentalität, die innovativ und offen für Neues ist. Zweite Frau auf dem Podium war Edma Dalipagic (General Manager Nordics NEC) die neu von HP in die Digital Signage Branche gewechselt ist. Für Edma sind neben grenzüberschreitenden Konzepten auch grenzenlose Serviceangebote entscheidend. Da lag in der Vergangenheit vieles im Argen.

Der neue Marktfokus von invidis neben der DACH-Region auch die Nordics-Märkte intensiv zu analysieren begann mit dem diesjährigen invidis Jahrbuch. Zum ersten Mal veröffentlicht invidis ein Ranking der wichtigsten Digital Signage Integratoren der Region.