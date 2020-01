Der chinesische Hersteller bietet ein breites Angebot an LED-Lösungen an und bietet neben Rental- und Festinstallationsprodukten auch LED-Produkte für Kreativ- und Sportanwendungen. Zusammen mit der LANG AG, die als einer der führenden LED-Experten in Europa über ein umfassendes Know-How, sowie maßgeschneiderte Beratung und einen professionellen After-Sales-Service verfügt, plant Infiled den Vertrieb der WP-Serie in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Mit der WP-Serie erweitert der deutsche Großhändler sein umfangreiches LED Portfolio um ein klassisches Festinstallationsprodukt im Fine-Pixel-Pitch Bereich. „Wir schätzen die strategische Zusammenarbeit und den kontinuierlichen Austausch über neueste Entwicklungen mit Infiled“, resümiert Benjamin Valbert, Director LED & Displays: „Die Wallpaper Serie überzeugt uns in vielerlei Hinsicht: Mit der geringen Einbautiefe und dem optional integrierten Medienplayer, welcher USB und HDMI Schnittstellen bietet, ist das Material optimal für jegliche Anwendungen geeignet.“

„Wir freuen uns, unsere strategische Zusammenarbeit mit der LANG AG zu vertiefen“, sagt Marco Bruines, Sr. Vice President von Infiled Europe. „Die LANG AG ist seit langem für ihre Qualität und ihren Service bekannt und ist mit ihrer langjährigen Erfahrung im LED-Markt eins der führenden Unternehmen. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit der LANG AG als unseren Distributionspartner für die WP-Serie in der DACH-Region“