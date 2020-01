Der in Leeds ansässige Anbieter von digitalen Lösungen UXG hat kürzlich in Kooperation mit Softwareanbieter Signagelive die Arbeiten an einem Projekt im Leeds Playhouse abgeschlossen, das die digitale Strategie und die Medien zur Wegfindung im Theater verbessern soll. Das Projekt ist Teil der Modernisierung und weiterer Veränderungen des Theaters, die sich im achtstelligen Kostenbereich bewegen. So umfasst die Neusanierung die Aufwertung des Steinbruch- und des Hoftheaters, einen neuen Studioraum namens Bramall Rock Void, neu gestaltete Räume vor dem Haus sowie einen neuen Stadteingang und einen verbesserten Zugang im gesamten Gebäude.

Gelegenheit für Digital Signage

Das Leeds Playhouse wollte ein Digital Signage-Netzwerk mit neuen Technologien implementieren, um die Modernisierung und die Schaffung eines unvergesslicheren Kundenerlebnisses zu ermöglichen. Zuvor kamen dafür ausschließlich gedruckte Poster zum Einsatz, die rund um das Playhouse ausgestellt wurden. Die neuen digitalen Displays und die integrierte Signagelive-Softwareplattform wurden über einen Zeitraum von drei Monaten von UXG, seines Zeichens Komplettanbieter von maßgeschneiderten digitalen Lösungen für Markenumgebungen, installiert.

Die Projektlieferung umfasste die Implementierung einer großformatigen 6x3m LED-Außenanzeige (Digital 48 Sheet) neben einer Mischung aus freistehenden und an der Wand montierten, hochhellen Außenwerbe- und Wegweiseranzeigen. Intern gibt es eine spektakuläre LED-Anzeige im Eingang, die sich über drei Stockwerke erstreckt, und über 45 hochauflösende, an der Wand montierte Bildschirme, die eine Mischung aus Inhalten von Kassenveröffentlichungen und Menüanzeigen bis hin zu Live-Übertragungen aus den Theatern zeigen.

Als Teil des Porjekts musste das Schauspielhaus in der Lage sein, die Beschilderung in sein Feueralarmsystem zu integrieren. Mit Hilfe von BrightSign-Geräten und der Signagelive GPIO-Triggeranwendung wurde darum ein visuelles Element hinzugefügt, das die sichere Evakuierung der Kunden und Mitarbeiter unterstützt.