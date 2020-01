Lloyd kommt zu AVIXA von NanoLumens, wo sie seit 2015 als Vizepräsidentin für globales Marketing und Geschäftsentwicklung tätig war. In dieser Funktion war sie Mitglied der Geschäftsleitung des Unternehmens und verantwortlich für die Kanal- und Marktstrategien der Marke sowie die Medienarbeit und die Kanalkommunikation. Davor war Lloyd Direktorin der Retail Practice bei der PR-Firma Write2Market in Atlanta (Georgia, USA).

„Wir freuen uns, Joé Lloyd in unserem Team willkommen zu heißen. Fundierte Kenntnisse in Media Relations wie die Ihren sind in der modernen Marketing- und Kommunikationswelt spielentscheidend. Ihr hervorragendes Know-how in der AV-Branche, die Fähigkeit strategisch zu denken und zu handeln und ihre Begeisterung für die Arbeit sind sowohl motivierend als auch ansteckend.“ – Dan Goldstein, Chief Marketing Officer bei AVIXA

„AVIXA ist der einflussreichste AV-Branchenverband und ich bin stolz darauf, einem so dynamischen Team beizutreten“, so Lloyd. „Unsere Mitglieder zählen auf uns als Drehscheibe für Zusammenarbeit, Information, Gemeinschaft und hohe Standards. Ich freue mich darauf, AVIXA und der gesamten AV-Industrie auf dem globalen Marktplatz mehr Sichtbarkeit zu verschaffen und die immer wichtiger werdende Rolle, die audiovisuelle Lösungen in der heutigen Welt spielen, zu teilen.“