Grundsätzlich ist zwischen zwei Projekt/Produkt-Awards-Modellen zu unterscheiden: während hinter den AVIXA Experience Awards und der Plakadiva non-profit Verbände stehen die Sichtbarkeit für Best Practice in den Branchen liefern wollen, handelt es sich bei den POPAI und anderen Awards meistens um kommerzielle und somit kostenpflichtige Preisvergaben. Bei einigen Awards wie die bekannten IF-Design und Red Dot Awards – kann die Teilnahme und insbesondere der Gewinn eines Awards Folgekosten von einigen Tausend Euro bringen.

Der Wert eines Awards für Marketing und Vertrieb ist aber auch nicht zu unterschätzen. Viele Award-Gewinner nutzen die Awards sehr aktiv und profitieren davon immens. Also der Aufwand endet nicht mit dem einsenden der Unterlagen sondern beginnt erst richtig nach dem Gewinn.

AVIXA startet die AV Experience Awards

AVIXA gibt den Start eines neuen AV-Awards bekannt. Bei den „AV Experience Awards“ werden zukünftig die innovative Integration von Content und audiovisueller Technologie im Raum zur Bereicherung von Erlebnissen ausgezeichnet.

Das Programm der „AV Experience Awards“ feiert die Möglichkeiten der AV-Technologie, die menschliche Wahrnehmung zu erweitern, Erlebnisse in verschiedenen Branchen zu schaffen, die inspirieren oder begeistern. Die verschiedenen Kategorien des Programms zeigen, wie mit durchdachtem Design und kompetenter Ausführung spezifische Projektziele erreicht werden.

„Die audiovisuelle Technologie hat die Fähigkeit, unsere Wahrnehmung der Welt um uns herum zu verbessern – und beeinflusst wie wir einkaufen, Bankgeschäfte tätigen, Sportveranstaltungen besuchen, ins Hotel einchecken und vieles mehr“, sagte Dan Goldstein, Chief Marketing Officer von AVIXA. „Wir haben die AV Experience Awards ins Leben gerufen, um die bemerkenswerte Art und Weise zu würdigen, wie Profis AV-Technologie in einer Vielzahl unterschiedlicher Umgebungen anwenden und Erlebnisse kreieren.“

Neben der professionellen AV-Community wirbt AVIXA auch um Partner in vertikalen Endverbrauchermärkten und anderen Stakeholder-Segmenten für die Einreichung von Awards. Künstler, Designer, Ingenieure und Kreative werden in den folgenden Kategorien ausgezeichnet:

Best Dynamic Art Experience feiert AV als Kunst – sei es, um zu verblüffen, ein kulturelles Herzstück zu schaffen, Menschen zu energetisieren, einen Funktionsraum mit neuem Leben zu füllen oder Informationen auf stimulierende Weise darzustellen.

feiert AV als Kunst – sei es, um zu verblüffen, ein kulturelles Herzstück zu schaffen, Menschen zu energetisieren, einen Funktionsraum mit neuem Leben zu füllen oder Informationen auf stimulierende Weise darzustellen. Best In-Person Experience würdigt, wenn AV strategisch eingesetzt wird, um Besucher oder Teilnehmer zu inspirieren und zu motivieren, dieses Erlebnis in der realen Welt erfahren zu wollen.

würdigt, wenn AV strategisch eingesetzt wird, um Besucher oder Teilnehmer zu inspirieren und zu motivieren, dieses Erlebnis in der realen Welt erfahren zu wollen. Best Individualized Experience zeichnet Anwendungen aus, bei denen Technologie personalisierte Erlebnisse schafft.

zeichnet Anwendungen aus, bei denen Technologie personalisierte Erlebnisse schafft. Best Immersive Experience honoriert illusionäre oder simulierte Umgebungen, die den Einzelnen in ein multisensorisches Erlebnis versetzen.

honoriert illusionäre oder simulierte Umgebungen, die den Einzelnen in ein multisensorisches Erlebnis versetzen. Best Flexible Space hebt AV-Installationen hervor, die Räume schaffen, die sich ständig verändern, anpassungsfähig sind und die Aktivitäten erleichtern, die in ihnen stattfinden.

hebt AV-Installationen hervor, die Räume schaffen, die sich ständig verändern, anpassungsfähig sind und die Aktivitäten erleichtern, die in ihnen stattfinden. Best Collaborative Experience ehrt AV-Anwendungen, die Menschen durch Technologie so nah wie möglich zusammenbringen, wenn ein persönlicher Kontakt nicht möglich ist.

Die Beiträge können von allen am Projekt Beteiligten eingereicht werden, unabhängig davon, ob es sich um den Projektinitiator, die Kreativ- oder Technologieagentur oder den Kunden selbst handelt. Dazu gehören Markenagenturen, Designbüros, AV-Berater, Designer und Integratoren, AV-Hersteller und andere. Die Annahme der Bewerbungen erfolgt über den Direkteinstieg in das Programm und die folgenden Partnerprogramme der Branche: EHI Awards, World Retail Congress, EUNIS, Experiologie, EdSpaces und die Association of Luxury Suite Directors (ALSD).

Die Bewerbungsphase läuft seit dem 16. September 2019 und schließt am 5. Februar 2020. Weitere Informationen auf.avxawards.avixa.org.

Die Gewinner werden bei einer Preisverleihung auf der InfoComm 2020 am 17. Juni in Las Vegas ausgezeichnet. Jeder Kategorie-Sieger erhält Reise- und Hotelunterkünfte für zwei Personen zur Show.

POPAI DACH-Awards

Die POPAI D-A-CH Award gehen 2020 in die zehnte Runde. Auch in diesem Jahr stehen 15 Kategorien für den POPAI D-A-CH Award zur Wahl, die das gesamte Spektrum der Aktivitäten am Point of Sale abbilden. Sie reichen von POS Materialien bis zu komplexen Verkaufsförderungsaktionen, Visual Merchandising und digitalen Technologien. Auch werden wieder Sonderpreise für „Best in Digital“ und „Best in Digital Integration“ von einer unabhängigen, hochkarätigen Sonderjury vergeben.

Alle Einreichungen werden vom 16. bis 20. Februar 2020 auf der EuroShop 2020, der weltgrößten Fachmesse für den Investitionsbedarf des Handels ausgestellt. Die Ausstellungsfläche befindet sich direkt neben dem Shop! POPAI Village in zentraler Lage in der neuen Halle 1.

Mit internationalen Ausstellern und der Retail Marketing Stage ist das Shop! POPAI Village ein Kompetenzzentrum für das POS-Marketing und ein Publikumsmagnet für den interessierten Messebesucher.

Die Bewertung erfolgt durch eine unabhängige Jury aus Marke, Handel, Design und Wissenschaft.

Neben dem Einreichungsende am 24.01.2020 gibt es wieder zwei Early Bird Termine am 13.12.2019 und 10.01.2020 mit Preisnachlässen für jede Einreichung.

2020 können die Messebesucher wieder mit Qualitize-Terminals für den Gewinner des Publikumspreises abstimmen.

Bekanntgegeben werden die Finalisten am 16.02.2020 auf der EuroShop 2020.

Alle Informationen und Hinweise zur Bewerbung finden Interessenten unter www.popai.de