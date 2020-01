Die Web-Content Lizenz wurde für Projekte entwickelt, in denen kostengünstig Webinhalte, webbasierte Dashboards geplant und angezeigt werden müssen. So zum Beispiel Corporate Anwendungen wie das Anzeigen von Verkaufsdaten über Power BI, Grow oder Ambition oder das Anzeigen von Flug- oder Queuingdaten. Zusätzlich bietet der Signagelive Marktplatz 100 kostenlose und kostenpflichtige Anwendungen an, die mit der Web-Content Version angezeigt werden können.

Die Web-Content Version verfügt über eine starkeingeschränkte Funktionalität, kostet im Vergleich aber nur ein Viertel der Volllizenz.