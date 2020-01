Baumärkte sind bisher eher selten für großformatige Digital Signage Lösungen bekannt. Das höchste der Gefühle waren bisher kleine Displays mit mehr oder weniger schlechten Content und quiekenden Lautsprechern. Google Nest zeigt wie digitale Stories am Point of Sales auch im Baumarktumfeld den richtigen Impact erzeugen. invidis besuchte ein Home Depot Baumarkt in Manhattan auf der Suche nach neuen Innovationen.

Die Sichtbarkeit der Touchpoints ist hervorragend, nicht nur die 65“ Screens ragen aus dem Regalallerlei heraus, sondern setzt Google noch zusätzlich auch breite Passepartouts. Vor den Screens sind Google Nest Produkte platziert, das Display basiert als Bindeglied zwischen den Nest-Produkten und agiert als Storytelling-Plattform.

Interaktion erfolgt über ein separates Touchdisplay das freischwebend am Fuße des Displays schwebt. Die Digital Installation zeigt das große Displays im Baumarkt nicht nur die notwendige Aufmerksamkeit erzielen können sondern auch über erklärungsbedürftige Produkte interaktiv informieren.