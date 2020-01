Präsentiert wurde The Sero auf der CES im Rahmen der großen Samsung Keynote. Während für die Digital Signage Welt Vertikal-Displays analog zu The Sero zum Star werden sollen, stiehlt der kneuffelige Robotor Samsung Ballie auf der Keynote allen die Show.

Die Display-Schwenktechnik von The Sero korrespondiert mit den veränderten Sehgewohnheiten der Nutzer auf mobilen Geräten. Inhalte werden sowohl in traditionellen horizontalen als auch in vertikalen Formaten, die für den mobilen Konsum entwickelt wurden, angeschaut. So können Konsumenten Social-Media-, YouTube- und andere persönliche Videos im Hoch- oder Querformat genießen – wie sie es von ihrem Smartphone gewohnt sind.

Ausgerichtet auf Millennial- und Generation-Z-Konsumenten, zeichnet sich The Sero durch ein modernes Design aus und bietet eine Reihe von verschiedenen Anzeigefunktionen für den Fall, dass er nicht in Gebrauch ist.

„Die Konsumenten erwarten heute Fernseher, die sich ihrem individuellen Lebensstil anpassen. Daher definiert Samsung durch neue digitale Dienste und innovatives Design die Rolle des Bildschirms neu“, sagt Grace Dolan, Vice President of Marketing Communication Samsung Electronics America.