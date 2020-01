Die Verkehrsbetriebe Zürich haben sich im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung für Livesystems zur Vermarktung und Vermittlung ihrer analogen Medien entschieden. Damit übernimmt ab April 2020 der Spezialist für Digital out of Home und Onlinewerbung bis mindestens 2024 zusammen mit der VBZ TrafficMedia und löst APG als bisherigen Dienstleister ab. Die Vermarktung basiert ausserhalb des VBZ-Gebiets, die Vermittlung innerhalb des VBZ-Gebietes. „Wir freuen uns über das Vertrauen der VBZ“, verkündet Christian Imhof, CEO der Livesystems dooh AG. „Wir werden unser Know-how als Marktführer bei der digitalen Vermarktung im öffentlichen Verkehr mit grossem Engagement in den analogen Sektor einbringen“.

Das Werbeangebot der VBZ TrafficMedia reicht vom Hängekarton über Aussenwerbung an der Fahrzeugflotte bis hin zu Vollbemalungen einzelner Trambahnen. Mit diesem Produkte-Portfolio vollzieht Livesystems den Schritt in das analoge Vermarktungsumfeld. „Mit der VBZ gelingt uns ein entscheidender Schritt in die analoge Werbewelt“, sagt Christian Imhof, CEO der Livesystems DooH AG. „Wir werden dieses Segment auf regionaler und nationaler Ebene ausbauen. Der Kunde wie auch unsere Partner profitieren von dieser vorteilhaften Kombination zwischen analog und digital und es gelingt uns so, noch umfassender auf die Marktbedürfnisse einzugehen“.

In der Metropolitanregion Zürich ist Livesystems mit ihren Produkten bereits breit aufgestellt: 444 Screens von passengertv, dem Fahrgast-TV im öffentlichen Verkehr, 246 Screens von gasstationtv, den Bildschirmen an den Zapfsäulen und 11 Standorte von cityscreen, den Stelen im öffentlichen Raum. Mit dem Inventar der VBZ soll diese Produkte-Palette kumuliert täglich über 1.3 Millionen Kontakte erreichen, so Livesystems. Das firmeneigene Online-Newsportal Nau.ch liefert den Content für die Bildschirme.