Auch 2020 sucht die Werbevermarktungsagentur Goldbach wieder die besten crossmedialen Kampagnen, die durch innovative und intelligente Vernetzung sowie mediengerechte Umsetzung am meisten überzeugen.

Für den Crossmedia Award 2020, der in diesem Jahr bereits in die 16. Runde geht, wurden insgesamt 24 Kampagnen eingereicht. Acht davon haben es nach genauer Prüfung durch eine vierzehnköpfige Jury aus Fachexperten auf die Shortlist geschafft.

Die Nominierten der Shortlist:

Catch a Flight to Buenos Aires, Edelweiss Air AG, thjnk Zürich AG

Credit Suisse «Zieh’s durch», Credit Suisse (Schweiz) AG, Serviceplan Suisse AG

Kriegssirenen, Amnesty International, Jung von Matt/Limmat AG

Migros Ice Tea Beats, Migros-Genossenschafts-Bund, Wunderman Thompson Switzerland AG

Moving Box Furniture, Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG, Jung von Matt/Limmat AG

Read Upright, Kieser Training AG, Heimat Zürich GmbH

SOS-Kinderdorf, Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz, Notch Interactive AG

Zak. Banking braucht nur noch ein Smartphone., Bank Cler AG, Heimat Zürich GmbH

Die Gewinner werden am 2. April 2020 im Rahmen der Award Night von „Best of Swiss Web“ in der Samsung Hall in Dübendorf bei Zürich gekürt.