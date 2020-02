Die WPP-Agentur GREY Shopper und die Digital Signage Agentur Muse Content werden in Zukunft unter einem Dach Retailprojekte für Kunden entwickeln. Dazu vereinbarten die Handels- und Shopper-Marketing-Spezialisten GREY Shopper und der Multi-Sensorik-Spezialist MuSe Content eine enge strategische Kooperation.

Das Full-Service-Angebot für Handelsmarken wird im neu eröffneten GREY Office in Hamburg beheimatet. Federführend leiten Peter Dräger (MD GREY Shopper) und Marco Burkhardtsmayer (MD MuSe Content) die Kooperation. Beide Agenturen zählen sich zu den führenden Anbietern in ihren Fachgebieten und bieten durch die Bündelung der Expertisen ein umfassendes Service-Portfolio für Industrie und Handel. GREY Shopper garantiert als Handels- und Shopper-Marketing-Spezialist der GREY-Gruppe Kommunikation und Aktivierung entlang der kompletten Shopper-Journey – vor, während und nach dem Kauf. MuSe Content ist spezialisiert auf individuelle digitale Interaktions-Konzepte sowie innovative multisensorische Technologien und agile Lösungen, ohne die ein einheitliches und aufmerksamkeitsstarkes Markenerlebnis im Handelsmarketing nicht denkbar ist.

„Kern der Zusammenarbeit ist, nachhaltige und belastbare Konzepte zu entwickeln, die die Silos zwischen der analogen und der digitalen Kommunikation auflösen“, begründet Burkhardtsmayer die Kooperation und ergänzt: „Kein Handelskunde sollte heute noch einen Bruch in der Markenwahrnehmung bei seinen Käufern riskieren.“

Aus diesem Grund bündeln die Partner ihre Kompetenzen und stellen mithilfe von vernetzten Strategien und Lösungen den Kunden-Mehrwert in den Fokus. Um Shopper am POS durch effektive Maßnahmen und Umsetzungen anzusprechen und zu aktivieren, dienen Marktforschung sowie Shopper- und Retail-Insights als strategische Basis der gemeinsamen Ideen.

„Unser Zusammenschluss ergibt mehr als die Summe zweier Agenturen. Mit unseren jeweiligen Expertisen bilden wir die reale Entwicklung der Shopper-Bedürfnisse ab“, erklärt Dräger den Ansatz der Partner. „Dabei fokussieren wir uns auf das Verschmelzen von On- und Offline-Welten zu einer einheitlichen Shopping-Experience, die im stationären Handel von zunehmender Bedeutung ist.“

Zusätzlich zur klassischen Kommunikation und Aktivierung im Einzelhandel stehen auch innovative Ansätze im Bereich D2C auf der Agenda der Partnerschaft, die nahtlos an das Angebot der GREY Gruppe anschließen.

GREY Shopper

‘Turning Shoppers into Buyers’ ist das Leistungsversprechen der 30 Shopper-Marketing-Spezialisten in Düsseldorf. GREY Shopper betreut als 100%ige Tochter der GREY Germany GmbH eigene Etats, arbeitet aber integriert mit den GREY-Units zusammen und entwickelt Strategien und Konzepte über alle relevanten Medien und Touchpoints hinweg. Das Leistungsspektrum umfasst Kommunikation und Aktivierung entlang der kompletten Shopper Journey – vor, während und nach dem Kauf. Shopper-Insights, unterschiedlichste Branchenerfahrung sowie tiefes Handels- und Vertriebsverständnis sind die Basis für erfolgreiche Arbeit, was mehr als 100 Awards seit 1990 belegen.