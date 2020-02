Digitale Kundenstopper stellen einen kostenkünstigen ersten Schritt im Bereich Digital Signage dar. Digital Signage-Lösungsanbieter m.i.b bietet dazu sein A-Board in zwei größen mit Kabel oder Batterie an. Ersteres verfügt über einen 43″-Monitor mit Full-HD-IPS-Display mit einer Auflösung von 1.080 x 1.920 Pixeln im 9:16-Format. Der Media-Player ist intern installiert und das Board verfügt über WiFi- und LAN-Funktion. Als Betriebssystem kommt Android zum Einsatz.

Für Örtlichkeiten, an denen keine Steckdose in Reichweite ist – oder für Kunden, die die Soplergefahr reduzieren wollen – bietet m.i.b auch eine batteriebetriebene 49″ Version des A-Boards an. Diese verfügt über eine integrierte Lithium-Polymer-Batterie mit bis zu 12 Stunden Laufzeit. Eine Akkuanzeige gibt über den Ladezustand Auskunft. Da das batteriebetriebene A-Board mit Rollen ausgestattet ist, lässt es sich ohne Kraftanstrengung an den gewünschten Ort transportieren. Zur Sicherheit sind Feststeller vorhanden, damit der Kundenstopper nicht ungewollt wegrollen kann.