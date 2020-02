Coronavirus: Wo werden Digital Signage Produkte hergestellt?

Wie so oft im Leben gibt es keine einfache Antwort auf diese scheinbar simple Frage. Vieles ist Made in China, aber auch in Südkorea, Japan und Vietnam werden Digital Signage Produkte montiert. Es geht noch komplizierter, wenn aus Zoll-Gründen die Endmontage in Polen oder der Slowakei erfolgt. Invidis bringt Licht ins Dunkle.

Prinzipiell muss zwischen Komponenten und Assemblierung unterschieden werden, es gibt wohl kein Digital Signage Produkt, das ohne Komponenten aus China auskommt. Oft sind es nur Prozessoren oder Kabel die aus China kommen, die für Displays notwendigen LCD-Muttergläser kommen fast immer aus China, teilweise auch aus Taiwan oder Südkorea.

Displays

Die beiden koreanischen Großkonzerne Samsung und LG produzieren mit ihren Displaytöchtern primär in China und in Vietnam. In Südkorea sind nur die Verwaltung und Forschung & Entwicklung ansässig. Andere Displayproduzenten wie der Weltmarktführer BoE setzt voll auf China. Die in Hongkong ansässige TPV (Philips) assembliert neben China auch in Brasilien, Mexiko, Polen, Russland und Argentinien. Die taiwanesische AUO produziert LFDs nicht nur in der Heimat Taiwan, sondern auch in der Volksrepublik China. Die meisten Brands setzen auf Auftragsfertiger die idR in China zuhause sind.

LED

Auch bei LED liegt der Produktionsstandort in der Regel in China. Ausnahmen sind die Fabs von Samsung, die neben China auch in Vietnam (The Wall) und in den USA (Übernahme Yesco) produzieren lassen.