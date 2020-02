Rene Spliethofe (48) soll den neu geschaffenen Bereich „Special Sales“ in seiner Funktion als Director Special Sales ausbauen. Im Schwerpunkt untersteht ihm die Ansprache von Neukunden, Cross-Media Agenturen sowie Kunden mit individuellen übergreifenden Projekten. Ihm steht dabei das komplette Portfolio von Goldbach zur Verfügung, das von TV, Smart TV, Online Video bis hin zu DooH-Flächen reicht. Die Entwicklung von übergreifenden Branding- und Performance-Konzepten steht darüber hinaus in seinem Fokus. Spliethofe ist ein ausgewiesener Verkaufsexperte der früher für Sky Media, Sportfive (jetzt Lagardere) und Eurosport Media tätig war. Er berichtet in seiner neuen Funktion direkt an die Geschäftsführer Frank Möbius und Robert Stahl.

Zudem verstärkt Christian Müller ab sofort das Team des Unterföhringer Bewegtbild-Vermarkters und kümmert sich um die Implementierung und Konzeption von medienübergreifenden Konzepten und die Markeninszenierung von Werbetreibenden. Er verstärkt das Marketing Team als „Senior Consultant Brand Marketing & Concepts“ und berichtet an Imke Deuerlein, Head of Business Operations. Der 43-Jährige war vorab unter anderem für Sky Media, SevenOne Media und die SevenOne Ad-Factory tätig.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unser Team weiter ausbauen können. Rene und Christian sind ausgewiesene Experten auf ihren jeweiligen Gebieten und wir sind uns sicher, dass sie uns helfen, unser kontinuierliches Wachstum im Markt weiter fortzusetzen,“ kommentieren Frank Möbius und Robert Stahl die Verstärkung.