Auf vergleichbarer Basis legte der Umsatz um 13,5% auf 141,3 Mio. GBP (170 Mio. EUR) zu. Der Unternehmensgewinn (EBITDA adj) legte um 10,5% auf 33,6 Mio. GBP (40 Mio. EUR) zu. Knapp 100 Mio. GBP Umsatz erzielt Ocean in Großbritannien, für gut 40 Mio. EUR Umsatz stehen die Niederlande, Schweden, Dänemark, Finnland und Deutschland. Während Ocean mit seiner Akquisitionsstrategie große Fortschritte gemacht hat, konnte das etablierte britische DooH-Geschäft organisch weiter ausgebaut werden. Dazu zählen gewonnene Stadtvermarktungsverträge in Glasgow und Southampton und der Rollout von 128 digitalen CLPs am Straßenrand in ganz Birmingham.

CEO Tim Bleakley: „In den letzten 12 Monaten haben wir fünf Übernahmen abgeschlossen und unsere Präsenz auf sieben Länder ausgeweitet. Wir sind in wichtige strategische Märkte eingetreten und haben sowohl in den Niederlanden als auch in Schweden ein marktführendes DooH-Angebot geschaffen , wo wir uns auf die erfolgreiche Umsetzung unserer Philosophie der digitalen Städte für digitale Bürger konzentrieren. Während die Erweiterung unserer DooH-Netzwerke weiter im Fokus steht, treiben insbesondere Kreativität und Innovation unser Wachstum. Unsere jüngste neurowissenschaftliche Studie und die Forschungsarbeiten von YouGov haben ein größeres, quantifizierbares Verständnis für die signifikante Wirkung innovativer Inhalte auf Full-Motion-DooH-Bildschirmen geliefert und den Wert unserer Plattform unterstrichen. Wir freuen uns darauf, im Jahr 2020 mit dem Team von AdCityMedia zusammenzuarbeiten, um den jüngsten Neuzugang vollständig in die Ocean Group zu integrieren und unser Geschäft in Großbritannien und dem übrigen Europa weiter zu entwickeln.“