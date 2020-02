Ocean Outdoor transformiert ausgewählte großformatige DooH-Werbestellen in Schottland und rollt entlang wichtiger Verkehrsadern ein neues DooH-Straßennetz aus. Das Investitionsprogramm schafft einen Super-Premium-Channel mit 93 digitalen Standorten an den wichtigsten Verkehrsadern in Glasgow und Edinburgh. Das Netzwerk deckt 70% der wichtigsten Routen ab bietet 26 Millionen Kontakte in zwei Wochen.

Ocean setzt wie bei allen neuen Netzwerken auf die hauseigene Live-Delivery-Plattform die es Werbetreibenden ermöglicht relevante Kampagnen in Echtzeit auszuspielen. Schottland ist in diesem Jahr Gastgeber für einige Spiele der Fußball Europameisterschaft und der UN-Klimakonferenz COP 26, zu der 200 führende Politiker und 30.000 Delegierte erwartet werden.

XL Network

Das neue landesweite Ocean XL-Netzwerk startet am 9. März zunächst mit sechs Schottland

Jeder XL-Screen die ausschließlich an wichtigsten Verkehrsadern positioniert sind ist eineinhalb Mal größer als normale britische statische Großflächen (48-Sheet)

Die LED-Screens sind vom amerikanischen Anbieter Daktronics (DVX-2801 Series) mit 10mm Pixelpitch. Die 7,3 x 3,6m großen Outdoor LED-Flächen liefern eine Auflösung von 720 x 360 Pixel

M8 Tower

Das architektonische Highlight ist der neue M8 Tower den Ocean an Schottlands verkehrsreichster Straße installiert in direkter Nähe zum Flughafen Glasgow.

Der doppelseitige LED-Tower liefert mehr als zwei Millionen Kontakte innerhalb von 14 Tagen an der M8 Autobahn zwischen Glasgow und Edinburgh.

Der 40m hohe Turm wird im März in Betrieb gehen und ist ebenfalls mit Outdoor-LED von Daktronics ausgestattet. Die beiden LED-Flächen sind 9m hoch und 6m breit. Belegt werden die Screens mit maximal vier Spots mit jeweils 15 Sekunden Länge

The Crown