„One to Many“ lautet das Dachthema, unter dem der Fachverband Aussenwerbung (FAW) am 7. Mai ins Cruise Center Altona in Hamburg zum PlakaDiva 2020 einlädt. Das Nachmittagsprogramm erfährt dabei in diesem Jahr einen Wandel: nach einer Keynote werden in diesem Jahr sechs verschiedene Workstations angeboten anstatt der üblichen Frontalvorträge. Hier führen Referenten die Teilnehmer in kleineren Gruppen an die Fachthemen wie den strategischen Einsatz von Out of Home im nationalen oder regionalen Mediamix und Data Driven Marketing bis zu den gestalterischen Herausforderungen bei (D)OoH-Kampagnen heran.

Das Kongressprogramm des PlakaDiva 2020:

Keynote: „The Rise of One to One Mass Media“

Daniel Könnecke, Partner Deloitte

Daniel Könnecke, Partner Deloitte Workstations:

1. Data Driven Marketing – die programmatische Zielgruppenansprache in der Aussenwerbung

2. Werbewirkung OOH – Out of Home steigert Traffic to Store

3. Digital OOH – Kreative Herausforderung, kreative Möglichkeiten von DOOH und Programmatic Advertising

4. OOH klassisch – Gute Plakate – von weitem gesehen, von nahem betrachtet Beispiele und Analysen zur Gestaltung von OOH aus kreativer und wissenschaftlicher Sicht.

5. OOH im regionalen Mediamix – Innovativ und selbstbewusst ins digitale Zeitalter

6. OOH im nationalen Mediamix

Speaker: Luise Weiß, Adsquare GmbH; Aljoscha Fuchs, Jaduda GmbH; Paul Korn, Hassia GmbH; Wolfgang Schuldlos, IWM Institut für Werbeerfolgsmessung; Rob Brünig, schoepfung GmbH; Wolfgang Hothum, IKAO Institut für Kommunikationsanalyse und –optimierung u.a.m

Bei aller Veränderung bleibt eines auch in diesem Jahr: Am Abend des PlakaDiva präsentiert der Fachverband Aussenwerbung die Preisträger des Wettbewerbs um die besten Out of Home-Kampagnen des Jahres 2019 und ehrt diese mit den PlakaDiva-Awards.