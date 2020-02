DooH Stratacache IDKlic eröffnet Apotheken-Showroom in Belgien

Die bisher primär als DooH-Anbieter positionierte IDKlic wird nun zum digitalen Branchenspezialisten für Apotheken der Stratacache-Gruppe ausgebaut. Neben dem Betrieb und der Vermarktung von DooH in Apotheken-Schaufenstern in BeNeLux und Frankreich soll die von der Stratacaches DooH-Tochter PRN übernommene IDKlic nun auch das ganze Digital Signage-Portfolio am PoS der Schwestergesellschaften anbieten.

Dazu wurde ein großer Showroom in Brüssel eröffnet. Das „Pharmacy Retailer Digital Center of Excellence“ soll eine realistische Apothekenumgebung simulieren und Interessenten den Mehrwert von In-Store-Marketing-Technologien demonstrieren. IDKlic setzt dabei auf digitale Lösungen entlang der gesamten Customer Journey, beispielsweise:

großformatige digitale Schaufensterauslagen, die die Käufer in den Raum ziehen, indem sie datengesteuerte Tagesangebote und Sonderangebote hervorheben;

Lift- and Learn-Anwendungen, die das Entdecken und den Vergleich von Produkten unterstützen;

interaktive Kiosklösungen zur Überprüfung von Symptomen, die Erkältungs- und Grippeprodukte entsprechend der Patientensymptome empfehlen.

„Wir haben uns vorgenommen, einen wirklich intelligenten Store zu simulieren und zu zeigen, wie die digitale Technologie traditionelle Apotheken in eine Apotheke 3.0 verwandeln kann. Ziel ist die Kundenfrequenz zu erhöhen, Kunden eine bessere Beratung zu bietet, die Apotheke mit digitalen und mobilen Angeboten zu verbinden und mehr Interaktivität zur Personalisierung des Einkaufserlebnisses zu nutzen“, erklärt Jean-Charles Figoni, Gründer und CEO von IDKlic.