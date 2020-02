Die Übernahme von Elemidia durch Eletromidia erfolgte rückwirkend zum 31. Januar. Elemidia ist der DooH-Marktführer in Shopping Centern und am PoS, während Eletromidia die meisten Werberechte im öffentlichen Nahverkehr und an einigen Flughäfen in Brasilien hält.

Beide Unternehmen sind im Besitz von Private-Equity-Investmentfonds. H.I.G. Capital stieg 2013 als Gesellschafter bei Eletromidia ein, während 2014 Victoria Capital Partners Elemidia übernommen hat. Die Bewertung und der Verkaufspreis wurden nicht veröffentlicht. Die größte M&A Transaktion in der Mediabranche in Brasilien war die Übernahme der ABC-Group durch Omnicom im November 2015.

Die beiden CEOs – Eduardo Alvarenga (Elemidia) und Daniel Simões (Eletromidia) – bleiben an Bord und werden die Integration in das fusionierte Unternehmen gemeinsam leiten.