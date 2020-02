Erstmals setzt APG auf das Konzept einer Branding-Zonen am Zürich Hauptbahnhof. Bei der Projektplanung ging es neben einer frequenzstarken Werbepräsenz auch darum, wirkungsvolle Branding-Effekte zu ermöglichen. An der Umsetzung waren verschiedene interne und externe Fachleute beteiligt, darunter Experten für Sicherheit, Kundenströme, Architektur, Städtebau und Logistik. Eine Mammutaufgabe war die Installation der 77 Displays – insgesamt wurden für die Branding Zone 10km Glasfaser und 2,5km Stromkabel verlegt.

160 analoge Plakatflächen wurden zurückgebaut und mit 77 ePanel Displays und digitalen Cubes in stark frequentierten Passagen ersetzt. Werbekunden profitieren dadurch von einer exklusiven, impactvollen Präsenz. Insgesamt sechs Zonen können einzeln oder in beliebigen Kombinationen genutzt werden – dadurch ergeben sich pro Woche bis zu 2,8 Millionen Kontaktchancen. Demnächst folgen weitere Umsetzungen in Bern und Luzern.

Link zum interaktiven XouTube 360^-Video

Auftakt des digitalen Ausbaus

Mehr als 120 Werbekunden, Partner und Projektbeteiligte nahmen am Event zum Auftakt des digitalen Ausbaus im Zürich Hauptbahnhof teil. Einige Stimmen zur Umsetzung: