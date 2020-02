Eine Einordnung, Antworten auf die Frage und Einblicke in erfolgreiche Strategien gibt die DSS ISE am 12. Februar auf der ISE. invidis consulting präsentiert eine brandneue Keynote mit aktuellen Marktanalysen, Marktzahlen und Ausblicke in die Zukunft von Digital Signage.

Der Fireplace Talk mit Jon Sidwick (Global SVP Tech Data Maverick) gibt Einblicke in den globalen Digital Signage und AV Markt und die Rolle der Distribution. Jon trägt die globale Verantwortung für Maverick und kennt Erfolgsstrategien – insbesondere auch rund um die Verschmelzung von Digital Signage und Collaboration.

Auf der DSS ISE führen wir die Diskussion der DSS Europe über die zukünftige Rolle von Digital Signage Software in einer Digital Experience Platform Welt weiter. Was planen die großen Adobe, SAP, Salesforce, Microsoft & Co? Wie können sich Digital Signage Pure Player in dem Markt durchsetzen? Dazu haben wir Jason Cremins (Signagelive) Pontus Meijer (Visual Art), Andreas Noack (Heinekinmedia) und Marktforscher Sean Wargo (Avixa) zu einem Panel eingeladen.

Die Marktkonsolidierung schreitet auch in Europa voran. Sehr aktiv ist die schwedische Zeta Display, die seit Herbst von einem neuen CEO geleitet wird. Per Mandorf wird auf der DSS ISE seine Vision für Zeta und den Markt präsentieren. Sehr interessant, da Per von der Retail Tech Industrie neu im Digital Signage Markt ist.

Viele Innovation gibt es auf der ISE zu bestaunen. Wir haben drei Digital Signage relevante Entwickler eingeladen, deren Lösungen bereits betriebssicher einsetzbar sind. Mapwize zeigt eine Ready-to-Use Wayguiding Lösung, der Gründer von Hypervsn die nächste Stufe der rotierenden LED-Fans und Kelly Harlin von NEC USA gibt einen Einblick in NEC Alp Analytics.

Zum Schluss der Halbtagskonferenz präsentieren wir eine Keynote von Telelogos. Der französische Digital Signage-Softwareanbieter ist ein Hidden Champion, der seit über 25 Jahren sehr erfolgreich weltweit Projekte realisiert. Telelogos setzt dabei auf eine vollintegrierte Digital Signage und Asset Management-Lösung sowie moderne Management-Methoden. Ein Pflichtprogramm für alle, die einen Blick über den klassischen Software Tellerrand werfen wollen.

Für invidis Leser bieten wir noch 30% Rabatt auf die letzten Konferenztickets an (EUR 175) – einfach Code 424393 eingeben.