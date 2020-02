Vom 16. – 20. Februar 2020 zeigt Dimedis in Halle 1 (Stand C-96), wie die Vorzüge des Online-Handels auch im stationären Handel Einzug finden können. Dazu präsentiert das Unternehmen unter anderem seine mehrfach preisgekrönte Digital Signage Software kompas sowie die runderneuerte Wegeleitung kompas wayfinding. EuroShop Besucher erfahren vor Ort, wie kompas Digital Signage sie dabei unterstützt, die Kommunikation zum Kunden zu stärken. Die Software steuert durch automatisierte Algorithmen zielgerichtete Digital Signage Kampagnen, um Produkte aktiv zu bewerben und so den Lagerbestand dank Smart Stocking effizient zu steuern. Auch Kaufabbrüche können so verringert werden.

Erstmals am Stand wird auch zu sehen sein, wie kompas durch integration von RFID am PoS genau dann die Inhalte ausspielt, sobald der Kunde das Produkt aus dem Regal nimmt oder hochhebt. Der Bildschirm kann dann weiterführende Informationen anzeigen oder ein Video starten, um mehr Lust zu machen auf das Produkt. Ein praktisches Tool, um am PoS Produkte zu inszenieren und den Verkauf zu unterstützen.

Mit kompas Satellite müssen Digital Signage-Screens keinen eigenen Player mehr besitzen, der gebuchte Inhalte abspielt und darstellt; stattdessen werden diese über das angeschlossene Netzwerk im Moment der Anzeige gestreamt. Damit können diverse Monitore in beliebigen Formaten innerhalb des Netzwerkes angesteuert werden. Diese Lösung ist optimal für den POS und ermöglicht eine günstige Lösung für einfache Anwendungen. Wichtigstes Merkmal ist dabei, dass der Player die Inhalte nicht lokal speichert, sondern dass kompas Inhalte wie Bilder, Videos oder HTML-Content von einem sogenannten Hub live auf die entsprechenden Endgeräte streamt.

kompas Door Signage präsentiert eine Komplettlösung für Meetingräume und Türbeschilderungen und ist Teil der Smart Building Strategie der dimedis GmbH. Dabei werden einfache e-Paper Labels zu Digital Signage-Türbeschilderungen für eine übersichtliche Darstellung von Terminen und Raumbelegungen. Durch Anwendung einer fortschrittlichen HTML5-Vorlagen-Architektur gibt es technologisch keine Grenzen, wie Informationen grafisch auf den e-Paper Labels präsentiert werden.

Durch entsprechende Schnittstellen sind die Daten zudem jederzeit aktuell und bieten eine Anbindung an alle gängigen Kalendertools (z.B. Exchange und CalDAV). Die verwendeten e-Paper Labels sind batteriebetrieben und werde per WLAN aktualisiert, so ist keinerlei Verkabelung notwendig. dimedis präsentiert auf der EuroShop zudem gemeinsam mit dem Partner simple eigens entworfene Gehäuse mit kratzfesten Acrylglas, welches mit Siebdruck nach Wunsch bedruckt werden kann. Die Gehäuse können unterschiedlich angebracht werden – an Wände geschraubt, auf Glas mit Saugnäpfen befestigt oder über Magnete auf eisenhaltige Untergründe fixiert.

Als weiteres Highlight präsentiert dimedis eine Weltpremiere: die neueste Version der Wegeleitung kompas wayfinding auf einer Stele brilliert erstmals komplett in HTML5 und in einem überarbeiteten Design. Der EuroShop-Besucher kann die Wegeleitungslösung für ein Einkaufszentrun ausprobieren. kompas wayfinding ist ein intuitives und intelligentes Wegeleit-System. Die Interaktion mit der Wegeleitung erfolgt über einen Touchscreen. Dabei dokumentiert die Software anonymisiert alle Aktionen und Suchen der Anwender und ist so ein permanentes Umfragewerkzeug.

Patrick Schröder, Bereichsleiter Digital Signage bei dimedis, über die Leistungsschau auf der EuroShop: „Wir wollen mit kompas zeigen: Neben Information und Inspiration muss Digital Signage heute mehr bieten, nämlich einen klaren Mehrwert in der Wertschöpfung. Mit Smart Stocking etwa lässt sich Ware aktiv und automatisiert über kompas bewerben. Das hilft den Händlern effektiv und steigert den Gewinn. Mit kompas bieten wir Lösungen für die gesamte Customer Journey. Von Werbung und emotionalen Videos und Bildern über Wegeleitung, Produktkonfiguration bis hin zur Integration von Smartphones und RFID. Diese konkreten Umsetzungen zeigen wir auf der EuroShop.“