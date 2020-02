Der nordrhein-westfälische Experte für Folien Aslan präsentiert auf der EuroShop 2020 vom 16. bis 20. Februar in Düsseldorf in Halle 1 (Stand E-41) ein breites Portfolio seiner selbstklebenden Folierlösungen für den Handel. So zeigt der Hersteller aus der Nähe von Köln unter anderem diverse Metall- und Spezialeffektfolien für edle vollflächige oder geplottete Designs. Räume, Wände und Böden können mit den selbstklebenden Folien weitaus flexibler und schneller gestaltet werden als mit preisintensiverem Originalmaterial. Präsentiert werden beispielsweise die edelmatte MetalLux SE 50 in Champagner oder Platin, die in der Ausführung MetalLux Print SEP 50 auch mit allen gängigen Großformatdruckern bedruckbar ist.

Auch Whiteboard-, Tafel- und Magnetfolien für kurzzeitige Marketingbotschaften werden vorgestellt. Die selbstklebenden Folien aus dem Angebot der Memoboardfolien erfreuen sich derzeit immer größerer Beliebtheit. Mit ihnen können in Größe und Form ganz individuelle Whiteboards oder Tafelflächen erstellt werden – sie eignen sich sogar für die Verklebung auf gewölbten Flächen und sind auch bei häufigem Gebrauch ohne Rückstände zu reinigen. Für unterschiedliche Anwendungszwecke bietet Aslan die Folien magnethaftend, mit Luftkanalkleber oder als PVC-freie Version. So ist die Aslan FF 490 beschreibbar, durch ihren hohen Anteil Eisenpulver stark magnethaftend und ihre matte Oberfläche eignet sich auch zur Aufprojektion.

Ein weiterer Blickfang am Messestand ist die Spiegeleffektfolie MirrorEffect AntiScratch SE 75 in den Varianten Gold und Silber – beide Ausführungen setzen auf einen hohen Glanzgrad, außerordentliche Kratzfestigkeit und beidseitige Spiegeleffekte, die sie für die Verklebungen auf Glasflächen prädestinieren. Abgerundet wird das Angebot durch die MirrorEffect SimplyApply SE 76, eine silberne Spiegeleffektfolie, die besonders einfach zu verkleben ist. Erstmals präsentiert der Entwickler die neue Magnetfolie MagneTack MT 400, auf der bis zu drei Schichten bedruckbarer Ferropapiere sicher halten. Diese sind laut Aslan einfach angebracht, schnell ausgetauscht, beliebig oft repositionierbar und praktisch zu transportieren. Folienverbünde der selbstklebenden Lösungen von Aslan sollen weitere kreative Möglichkeiten eröffnen.