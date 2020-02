Die Online Software AG zeigt auf der EuroShop 2020 in Halle 6 (Stand A-79) den ADAM Infopoint, der spielerisch Kunden zu Produkten beraten und von Angeboten begeistern soll. Kleine Figuren wie beispielsweise das Modell eines bestimmten Kreuzfahrtschiffs lösen über NFC-Technik (Near Field Communication) die Anzeige von Produktinformationen aus. Nachdem das Modell nahe an den Infopoint gehalten wird, werden Informationen zu den nächsten Kreuzfahrt-Reisen und sogar die Live-Position des Kreuzfahrtschiffes auf den Weltmeeren angezeigt.

Gesteuert wird ADAM über die neue Playerbox der Firma WPITCOM. Diese wertet alle NFC-Events aus und ruft die Informationen zur lokalen Darstellung über das zentrale Standardsystem „PRESTIGEenterprise“ auf. Für die Playlisten können Bilder und Videos bis UHD-Qualität verwendet werden.