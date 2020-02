In den vergangenen Tagen wurden dutzende von Messen in China aufgrund des Coronavirus für die kommenden Monate abgesagt oder verschoben. Wie Avixa nun mitteilt, muss nun auch die Infocomm China 2020 verschoben werden. Avixa – der AV-Verband und Veranstalter der ISE und weltweit aller Infocomm Messen – organisiert in China neben der Pekinger Infocomm seit 2019 im Herbst noch eine zweite Infocomm Messe / Konferenz in Chengdu (Westchina).

„Um die Sicherheit unserer Aussteller und Teilnehmer zu gewährleisten und um die Bemühungen der chinesischen Regierung zur Eindämmung der Verbreitung des Virus zu unterstützen, hat InfocommAsia Pte Ltd, der Organisator der Pekinger Infocomm China 2020, beschlossen, die Messe, die vom 26. bis 28. März 2020 stattfinden sollte, zu verschieben.“

Richard Tan, Executive Director von InfocommAsia Pte Ltd, sagte: „Obwohl wir verstehen, dass dies Unannehmlichkeiten verursachen kann, ist die Sicherheit aller unserer Aussteller und Besucher von größter Bedeutung, und wir haben diese Entscheidung in ihrem besten Interesse getroffen. Wir werden die Situation auch weiterhin beobachten und alle Aussteller und Teilnehmer auf dem Laufenden halten.“

Neue Termine für die AV-Messe werden so bald wie möglich bekannt gegeben.