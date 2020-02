ISE 2020 Bring our own device für Digital Signage

Bildschirme sind eigentlich überall vorhanden, werden aber oft nicht zur Vermarktung genutzt. Falls sie mit Content bespielt werden, in der Regel nicht mit einem einheitlichen CMS, sondern mit zusammengesuchten „Stückel-Lösungen“ gesteuert und bespielt.

Auf der ISE präsentiert heinekingmedia die neue„DigitalSignage.Cloud“.Vorhandenen Displays – egal ob TV, Tablet, Smartphone oder LED-Wall – lassen sich über die „Bring your own Device“ Lösung einfach in ein professionelles, digitales Werbemedium für die eigenen Produkte und Angebote umwandeln.

Mit der DigitalSignage.Cloud erstellt der Nutzer seine eigenen Content Loops. Diese kann er dann zentral über die Cloud verwalten. Egal welche Plattform: über die Cloud können mit der zugehörigen Playersoftware alle Geräte zentral aus der Cloud bespielt werden. Der Nutzer entscheidet selbst, ob der Bildschirm zum Digitalen Poster, Videoscreen oder Multi-Touch-Terminal wird. Bezahlt wird nur, was genutzt wird.

Das DigitalSignage.Cloud-Abo startet ab netto 15,99 € im Monat je Bildschirm, ab 6 Bildschirmen stehen Rabatte zur Verfügung. Die Abos sind im ersten Monat kostenfrei. Zudem sind die Abos monatlich kündbar, sodass die DigitalSignage.Cloud flexibel gebucht und eingesetzt werden kann.

Zur Einführung auf der ISE 2020 gibt es das größte Abo-Paket „Professional“ mit allen Features statt für netto 29,99 € pro Monat zum „Basis“ Abo-Paket Preis von nur netto 15,99 € pro Monat je Bildschirm (bei 24 Monaten Laufzeit / andere Laufzeiten abweichend).

Im Leistungsumfang enthalten sind je nach gewähltem Abo-Modell:

Playerlizenz passend zum Endgerät (Gängige Plattformen, die unterstützt werden: Windows, Samsung SOC 2.0, Samsung Tizen, Android und sogar Amazon Fire Tablet und Amazon Fire TV.)

Übertragung der erstellten Inhalte an die Geräte ist über jede Internetverbindung möglich

Vollbilddarstellung oder flexible Bildschirmeinteilung in jeder Auflösung inklusive Touch-Funktionalitäten

Automatische Ein-/Ausschaltzeiten abhängig vom Endgerät & zeitgesteuerte Inhalte, Screens und Playlisten

Editoren für eigene Content Lopps, aber auch für die Zusammenstellung der Playlisten

Erweiterung der eigenen Inhalte durch kostenpflichtige AddOns im DigitalSignage.Cloud Content Store

Benutzerverwaltung sowie automatischer Inhaltsupload via Sync (Premium-Funktionen)

Die Einrichtung des DigitalSignage.Cloud-Abos erfolgt über die App „DigitalSignage.Cloud Control“. Diese steht sowohl für Android als auch iOS mit Beginn der ISE zur Verfügung und steuert Windows, Samsung SOC 2.0, Samsung Tizen, Android oder Amazon Fire Tablet und Amazon Fire TV Plattformen.