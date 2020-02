An seinem Messestand in Halle 13 (Stand C140) stellt Clevertouch allen voran sein neues All-in-One-Enterprise-Ökosystem für den agilen Arbeitsplatz vor. Die schlank gestalteten Displays der UX-Pro-Serie sind in den Größen 55″, 65″, 75″ und 86″ erhältlich und mit der patentieren Superglide-Touch-Technologie für ein besonders flüssiges Schreiberlebnis ausgestattet. Darüber hinaus verfügen die Screens über eine hohe Anschlussvielfalt sowie einen OPS-Slot für optionale PC-Module.

Neben einer leistungsstarken Whiteboard-App umfasst die Lösung unter anderem auch eine kostenfreie Lifetime-Lizenz der browserbasierten Audio- und Video-Conferencing-Lösung Stage. Diese Software ermöglicht es, externe Teilnehmer per Mail und Link zur Konferenz einzuladen und bietet eine komplett webbasierte Oberfläche für das gemeinsames Teilen und Bearbeiten von Inhalten wie Präsentationen und Notizen. Das Raumbuchungssystem SedaoLive mit seinen 10″ großen digitalen Doorsigns lässt sich per Exchange ebenfalls in UX Pro einbinden und komplettiert die Serie.

Die Großformat-Displays der Pro-Serie verfügen serienmäßig über ein integriertes Multi-Device-Management (MDM) zur ortsunabhängigen Steuerung aller Geräte sowie über die praktische Over-the-Air (OTA)-Funktion für kabellose Update-Installation per WiFi.