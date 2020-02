Daktronics nimmt schon seit 16 Jahren an der ISE teil und zeigt jedes Jahr neue LED-Lösungen. Für die letzten ISE in Amsterdam hat Daktronics sich die neue COB-Serie aufgehoben. Das neue COB-Produkt wird einen Zeilenabstand von 1,2 Millimetern mit hoher Helligkeit (6000+ nits) aufweisen, um auch die Anforderungen von Outdoor-Projekten zu erfüllen. Am ISE-Stand (Halle 8, K245) werden die 1,2-Millimeter- und 1,5-Millimeter-Videowände präsentiert, die 6-Millimeter-Outdoorlösung finden Fachbesucher der ISE in der Nähe des Holland-Eingangs C.

„Wir bringen dieses Jahr einige aufregende neue Innovationen auf die ISE. Dazu zählt unser neuestes COB-Produkt mit hoher Helligkeit“, sagte Judd Guthmiller, Vizepräsident der Regionen Europa, Naher Osten und Afrika bei Daktronics. „Die Möglichkeit, unsere Produkte zu präsentieren und mit unseren geschätzten Kunden und Partnern darüber zu sprechen, wie wir ihre A/V-Kommunikationsbedürfnisse lösen können, ist für uns jedes Jahr eine sehr interessante Sache“, sagte Judd Guthmiller.