Überraschung am Intel-Stand auf der ISE wo ein rundes Display von AUO an der Wand hängt. Ein erster Prototyp der schon voll funktionsfähig ist. Das runde 19,7“ Display bietet eine Auflösung von 706 x 706 Pixel mit 700 nits Helligkeit. Die effektiv nutzbare Fläche hat ein Durchmesser von 50cm.

Produziert würde das runde Displays auf Basis der Tartan Display Technologie des taiwanesischen Displayherstellers AUO. AUO feiert die neue Technologie als den Durchbruch für kundenspezifische Displays. Fast jede Form und Größe lässt sich mit Tartan produzieren.

Anders als bei Stretched Displays / Bar Type Displays, die aus 16:9-LCD-Panels geschnitten werden, werden bei der Tartan-Display-Technologie ein Fotomasken-Fertigungsprozess eingesetzt (Wikipedia-Erklärung). Ein aus der Mikrochip-Fertigung bekannter Belichtungsprozess der eine hohe Qualität und Stabilität gewährleisten und sich in der Größe an die Anforderungen der Kunden anpassen lässt. Neben runden Display produziert AUO auch stretched und quadratischen Displays in verschiedenen Größen von 28 Zoll bis 48,5 Zoll .