Display Media – Experte für Digital Signage und interaktive Lösungen – präsentiert in Halle 8 (Stand M-410) seine Digital Totems der MTYumi-Reihe, die für die Führung und Information des Publikums im In- & Outdoor Bereich gedacht sind. Erhältlich in der Innen- (MTYumi) oder Außenversion (MTYumo), mit oder ohne Touchfunktion und aus lackiertem oder rostfreiem Stahl, passen sich die Werbetotems wahlweise mit LCD oder LED allen Bedürfnissen an.

Dabei ist die Lösung entweder einseitig oder doppelseitig mit einem oder mehreren Displays von 32“ bis 86“ bestückbar, die sowohl im Hoch- als auch im Querformat ausgerichtet werden können. Auch diverse digitale Selbstbedienungslösungen werden am Messestand vorgestellt.