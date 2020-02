52.000 Fachbesucher kamen zur ISE 2020, im Vergleich zu den 82.000 des Vorjahres ein Rückgang von 35%. Damit ist die ISE immer noch mit Abstand die weltgrößte ProAV und Digital Signage Messe. In den vier Tage wurden 116.000 Besuche gezählt, durchschnittlich kam also jeder Fachbesucher an zwei Tagen zur ISE. Das von invidis und der ISE veranstaltete Digital Signage Summit (DSS ISE) war dagegen ein voller Erfolg, 242 Teilnehmern füllten den Saal im Okura Hotel

Für das kommende Jahr sieht es schon wieder viel besser aus. Die Buchungen für 2021 liegen 20% über Vorjahr.