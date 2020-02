Im Anschluss an die Projektionskarten-Installationen 2018 und 2019 im Amsterdamer EYE-Museum, beziehungsweise im Amsterdamer RAI-Hotel ist der Elicium-Komplex der Schauplatz der Projection-Mapping Ausgabe 2020.

Jeden Abend während der Woche der ISE 2020 werden die obersten Stockwerke des neunstöckigen Gebäudes an der Vorderseite des RAI-Kongresszentrums nahe dem Holland-Eingang C durch speziell kuratierte Inhalte in eine digitale Leinwand verwandelt. Die Projektion beginnt jeden Tag um 17:00 Uhr, mit Ausnahme von 16:00 Uhr am Freitag, und läuft bis 22:00 Uhr.

Die Inhalte werden der Form der Frontfassade angepasst, die von einer großen Zahl von Menschen gesehen wird, die zu Fuß, mit dem Auto oder der Straßenbahn an der RAI vorbeikommen oder die Metrostation Europaplein vor dem RAI-Ausstellungszentrum benutzen.

Die Projektion wird von der ISE und der RAI in Zusammenarbeit mit sieben Veranstaltungspartnern produziert. Die LANG AG, ein führender AV-Verleiher, der ein langjähriger Unterstützer der ISE ist, wird die Projektoren liefern, die die Inhalte von den Medienservern von Green Hippo ausstrahlen werden.

Die projizierten Bilder werden durch ein weißes Laser-Mapping von HB Laserkomponenten und die Beleuchtung durch einen Ares XS LED Wash von CLF-Beleuchtung in den oberen Stockwerken ergänzt. Es bleibt jedoch nicht nur beim visuellen Erlebnis – auch eine Tonspur wird über Verstärker und Lautsprecher von Biamp an die Ohren der Zuschauer gebracht.

Die Inhalte werden von Tenfeet, einem Spezialisten für Lichttechnik und Showproduktion, erstellt, während Indyvideo Container für die Projektoren und Operatoren sowie die technische Produktionsunterstützung zur Verfügung stellt. Ein spannendes Projektions-Spektakel für alle Messe-Besucher, das auch ein hervorragendes Schaufenster für die Schlüsseltechnologien der ISE ist.