Der Messeauftritt auf der ISE 2020 folgt für Exterity (Halle 10, Stand K163) auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2019. So kamen die Lösungen des IPTV & Digital Signage Experten unter anderem im französischen Medienunternehmen NextRadioTV, dem Motorsportpark The Bend und sogar dem Parliament of Victoria in Australien zum Einsatz. Das Unternehmen eröffnete außerdem ein Software-Innovationszentrum im portugiesischen Porto und verstärkte wichtige Partnerschaften mit Intel, Philips, Samsung, Sky und Sony.

Zu den auf der ISE präsentierten Produkten und Lösungen gehört unter anderem ein neuer 4K-Mediaplayer mit 60 Bildern pro Sekunde und Animationsfunktion, der seine Fähigkeiten in einer Upside-Demo zeigen wird. Der AvediaPlayer m9605 wurde speziell für die Verwendung mit ArtioGuest, Exterity’s Hospitality-Middleware entwickelt und soll noch in der ersten Jahreshälfte 2020 auf den Markt kommen. Der Mediaplayer kann sowohl 4K-Videos als auch flüssige, hochdetaillierte Grafiken und Animationen mit 4K60fps in digitale Beschilderungen einspielen. Die leistungsstarke neue Plattform lässt sich vollständig in das IP-Video-Ökosystem von Exterity integrieren und verfügt über eine Intel Core CPU, hohe Speicherkapazität im Gerät und ein leises, lüfterloses Design.

Neue Workflow-App und Gateway-Lösungen

Die neue Workflow-App ArtioFlow von Exterity ermöglicht die Erstellung zeitsparender Arbeitsprozesse durch einfaches Ziehen und einer Reihe von Aktionen über das IPTV-System. Display-Funktionen wie Einschalten, Einstellen der Lautstärke oder Kanalwechsel lassen sich zu Aktionssequenzen zusammenstellen. Benutzer können dabei auch Workflow-Auslöser festlegen, sodass die Bildschirme sofort automatisch aktualisiert werden, wenn bestimmte Ereignisse eintreten.

Neues Mitglied in der Exterity AvediaStream Gateway-Familie ist das Pro:Idiom g4417-pi-Gateway, das inhaltsgeschütztes Live-TV und -Radio von Satellitenquellen unterstützt und diese sicher über ein IP-Netzwerk streamt. Mit zwei Conditional Access Slots und der eingebauten Pro:Idiom-Verschlüsselung erfüllt das g4417-pi die strengsten Anforderungen an den Schutz von Inhalten und liefert hochwertige und für den Sender erstklassige Kanäle über ein IP-Netzwerk.

Das neue AvediaStream g4401 IP-IP-Gateway paart zwei Exterity Gateways, um sicher und zuverlässig Videostreams über das Internet unter Verwendung des SRT-Protokolls senden und empfangen zu können. Dadurch können Unternehmen Live-Videos, wie beispielsweise Schulungssitzungen zwischen entfernten Standorten übertragen, ohne dass kostspielige dedizierte Übertragungsnetzwerke erforderlich sind. Darüber hinaus unterstützt das g4401 IP-IP die Eingabe von Transportströmen, die von IPTV-Anbietern geliefert werden, und ermöglicht so die Auswahl der erforderlichen Kanäle zur Weiterverteilung über das LAN.

Mit Blick auf das Jahr 2020 und die ISE sagt Colin Farquhar, CEO von Exterity: „Der AV- und Digital Signage-Markt bleibt 2020 weiterhin lebhaft, da immer mehr Unternehmen – von internationalen Banken bis hin zu weltbekannten Hotelmarken – bestrebt sind, die wachsenden Erwartungen der technisch versierten Verbraucher in einer zunehmend vernetzten Welt zu erfüllen. Die Besucher unseres ISE-Standes werden einen ersten Blick auf unsere neuesten Produkte werfen können und sehen, wie unsere flexiblen und sicheren End-to-End-Lösungen von weltweit anerkannten Marken zur besseren Information, Aufklärung und Unterhaltung von Gästen, Besuchern und Mitarbeitern eingesetzt werden.“