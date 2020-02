Um eine bessere Zusammenarbeit für Benutzer an verschiedenen Standorten zu fördern, geht Samsung eine Partnerschaft mit Cisco Webex ein. Dabei führt Samsung Webex Teams und Webex Roomkit Mini mit der Samsung Flip 2-Display-Technologie zusammen. Das Webex on Flip-Bundle bietet Benutzern eine umfassende Palette von Funktionen in einem integrierten Erlebnis.

Webex on Flip, mit einer intuitiven Benutzererfahrung, ermöglicht den Benutzern den mühelosen Übergang zwischen Flipcharts, Besprechungen, Präsentationen und Zweiwege-Whiteboard mit nur wenigen einfachen Berührungen. Webex Teams wurde speziell für die Remote-Zusammenarbeit entwickelt und ermöglicht es Benutzern von jedem beliebigen Standort aus gleichzeitig Whiteboards auf ihren jeweiligen Bildschirmen anzuzeigen und in Echtzeit zu kollaborieren.