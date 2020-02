Concept International stellt sein neuaartiges Präsentationssystem in Halle 8 (Stand K-355) vor. Die Lösung besteht aus einem 32″ touchfähigen Schulungsraum-Display mit hochauflösender Kamera, intelligenten Tablet-Docking-Stationen mit Tablet und dem Screen-Mirroring-Receiver AirServer Connect. Das plug-and-play-fähige Schulungssystem ermöglicht interaktive virtuelle Trainings. Unternehmen mit verteilter Struktur können so ihre Mitarbeiter standortübergreifend einfach auf den gleichen Wissenstand bringen.

Die Rechenpower liefert ein im Display verbauter Intel Core i5 Prozessor der zehnten Generation mit vier Kernen, acht Threads, 4 GHz Taktfrequenz und 6 MB Cache, der auch höchsten Rechenanforderungen standhält, etwa wenn mehrere Nutzer zeitgleich am Display zusammenarbeiten. Mit einer Lichtstärke von 1.000 Candela pro Quadratmeter kann das Schulungsdisplay zudem auch in sehr hellen Konferenzräumen eingesetzt werden. Die optional montierbare 4K-Videokamera macht eine Kommunikation von Angesicht zu Angesicht möglich. Somit eignet sich die Lösung auch für Videokonferenzen mit sehr hohem Interkativitätsgrad.

Ergänzt wird das Display durch ein oder zwei seitlich vom Display angebrachte, intelligente Tablet-Docking-Stationen, für die Concept an das Kundenbedürfnis angepasste Tablets mitliefert. Sobald der Tablet-PC hier eingesteckt wird, wird die Bildschirmausgabe auf das Display umgeleitet. Gleichzeitig steuern Berührungsgesten am Display den Tablet-PC. Sowohl in das Schulungsraum-Display als auch in die Tablets verbaut Concept RFID-NFC-Schnittstellen. So können sich Mitarbeiter einerseits bequem mit ihrem Mitarbeiterausweis am Präsentationssystem anmelden, andererseits sind die Geräte vor unbefugter Nutzung und Diebstahl geschützt.

Die dritte Komponente, der im Display integrierte Screen-Mirroring-Receiver AirServer Connect, ermöglicht es, jeden Bildschirminhalt eines Tablet-PCs, iPhones oder Android-Telefons sowie Inhalte von Windows- und iMac-Laptops drahtlos darzustellen. So können Mitarbeiter ihre erarbeiteten Inhalte im Team und unmittelbar auf dem Display präsentieren.

„Gerade Unternehmen aus dem Filialgeschäft müssen viele Tausend Mitarbeiter an vielen, verteilten Standorten wissenstechnisch auf den gleichen Stand bringen. Zentral ausgespielte Trainings-Sessions sind hier sehr hilfreich. Um den Lerneffekt zu erhöhen, spielt Interaktivität – auch im Team – eine große Rolle. Technologie, die sich in der Digital-Signage- und Videokonferenzwelt bewährt hat, kann hier sehr effizient sein und das Gefühl vermitteln, als seien alle Anwesenden im selben Raum. Unser neues Display bietet ein noch nie dagewesenes Toucherlebnis wie auf einem Tablet-PC. Gleichzeitig ermöglich die hochauflösende Kamera Videokonferenzen im Team“, ordnet Mike Finckh, CEO von Concept International, die neue Lösung ein.