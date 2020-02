Intel hat für die letzte ISE in Amsterdam wieder eine breite Palette an Lösungen seiner Innovations-Partner aufgefahren, welche die Intel Technologieplattformen nutzen, um die Customer-Journey weiterzuentwickeln. Der IoT-Stand von Intel in Halle 8 (Stand C-210) gibt dabei einen interaktiven Überblick über Digital Signage-Lösungen für Retail, Gastgewerbe und Hospitality und ist vollgepackt mit Beispielen aus der Praxis.

Im Bereich Convenience Store zeigt eine Demo einen intelligenten Verkaufsautomaten von Invenda, an welchem Besucher sich süße Schokolade und sogar Goodies wie kleine Lautsprecher ziehen können. Der Vorteil der Lösung: Werbung und Preise können aus der Ferne aufgespielt werden – über alle verbundenen Automaten gleichzeitig wenn denn so gewollt – während diese auch ihren Bestand in das Verwaltungssystem einspeisen und Ware quasi selbst nachbestellen können.

Intelligente Regale von Instorescreen präsentieren hochauflösende 8k-fähige Infobars für die Preise, die sich mit animierten Werbebotschaften abwechseln. Dabei kommen Analysen von VSBLTY und personalisierte Digital Signage-Inhalte von Cineplex Digital Media und Quividi zum Einsatz. Die Lösungen heben Lebensmittel mit geloopten Bilder hervor, die Marketingbotschaften dienen zur Unterstützung der Verkäufe.

Eine Kamera über dem Regal (und den anderen Store-Lösungen) sammelt Daten, die ein zu Präsentationszwecken direkt gegenüber angebrachtes Dashboard darstellt – so lässt sich die Benutzerinteraktion einstufen, um die Ausgabe relevanter Inhalte zu verbessern.

Hospitality und Hotel-Lösungen

Der QSR Coffee Shop zum Bereich Hospitality begrüßt ISE-Besucher mit einem Acrelec K27 Selbstbestellungskiosk. Am digitalen Kiosk lassen sich diverse Kaffee-Getränke bestellen, nebenbei können sich Besucher einen witzigen Kaffe-Superhelden auswählen und einen Namen hinterlassen, damit findet die Bestellung später zu ihnen findet.

Ein Barista erhält die Bestellung auf einen Screen und bereitet direkt nebenan den Kaffee zu. Digital Signage von AUO Optronics informiert anschließend animiert auf allen platzierten Screens darüber, ob die Bestellung fertig ist, indem der zuvor gewählte Superheld die Bestellung digital dem zuvor eingetippten Namen serviert.

Für das Hotel und Gastgewerbe zeigt Intel eine Lösung für automatisiertes Einchecken und Eintreten in die Zimmer. Der Selbst-Check-in-Kiosk von Pyramid mit Software von NTS Retail nutzt eine proprietäre Gesichtsanalyse-Technologie von YooniK Face zur Kundenerkennung. Beim Check-in wird ein kurzes Foto vom Gast gemacht, welches allerdings anonym lediglich bestimmte biometrische Daten verschlüsselt einspeichert, um das Gesicht wiederzuerkennen. Tritt der Gast nach erfolgreichem Self-Check-in vor seine Hoteltür, erkennt diese durch eine installierte Kamera über der Tür den Gast und öffnet automatisch.