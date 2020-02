SMD-LED sind die am weitesten verbreiteten Lichtquellen in der LED-Technik. SMD steht dabei für „surface-mounted-device“, die Leuchtdioden werden nicht mit Drahtanschlüssen, sondern mit der Anschlussfläche direkt auf eine Leiterplatte gelötet. Allerdings ist hier noch lange nicht Schluss: Auf der ISE gab die Lang AG an ihrer LED-Tech-Comparison-Wall, wie der Name schon sagt, einen LED Technologie-Überblick. Besonders COB (Chip on Board) stellt für Lang die LED-Technologie der Zukunft dar.

SMD chip LED : Die klassische SMD-Variante, das Licht wird breit gestreut. Aufgrund der unterschiedlichen Wellenlängen der Farben wirken Screens mit dieser Technik beim Blick von der Seite leicht rötlich. Die Pixel sind einzelnd platziert – was sich auch beim darüberfahren mit dem Finger deutlich spüren lässt anhand der rauen Oberfläche – und können leicht repariert oder ausgetauscht werden.

SMD top LED : Das austretende Licht wird bei SMD top LED durch eine Art Trichterwand nach vorne ausgerichtet, dadurch ist das Bild von vorne gesehen heller. Beim Blick von der Seite wirkt das Bild allerdings deutlich dunkler und ist schwerer zu erkennen. Auch hier ist Reparatur oder Austausch einzelner Pixel leicht möglich.

AOB (Admixture On Board): Gleichen den SMD top LED im Aufbau, allerdings befindet sich zwischen den einzelnen Pixeln eine Silikon-Schicht zur Stabilisierung des Displays, was einen kleineren Pixelpitch ermöglicht. Beim darüberfahren mit dem Finger wirkt die Oberfläche immer noch leicht rau. Das Silikon sorgt auch bei geringem Pixelabstand für gute Stabilität. Die einzelnen Pixel lassen gegebenenfalls von oben reparieren, ein Austausch ist allerdings nur im Modul möglich.