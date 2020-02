In einem Statement zur Absage der Teilnahme am MWC in Barcelona heißt es: „LG Electronics beobachtet die Situation im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus-Ausbruch, der kürzlich von der Weltgesundheitsorganisation zum weltweiten Notstand erklärt wurde, da sich das Virus außerhalb Chinas weiter ausbreitet. Im Hinblick auf die Sicherheit seiner Mitarbeiter, Partner und Kunden hat LG beschlossen, sich von der Ausstellung und Teilnahme an der MWC 2020 Ende dieses Monats in Barcelona, Spanien, zurückzuziehen. Diese Entscheidung beseitigt das Risiko, Hunderte von LG-Mitarbeitern internationalen Reisen auszusetzen, die bereits jetzt restriktiver geworden sind, da sich das Virus weiter über die Grenzen ausbreitet. LG Electronics dankt seinen Unterstützern und der Öffentlichkeit für ihr Verständnis in diesen schwierigen und herausfordernden Zeiten.“

Inwieweit europäische LG-Mitarbeiter an der ISE teilnehmen, steht noch nicht fest. LG teilte bisher nur mit, das geplante Meetings zur MWC in Barcelona weiterhin stattfinden sollen.