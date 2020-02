Die MicroTiles LED mit Active 3D hat Christie für Anwender entwickelt, die bei 3D-Visualisierungen auf besonders hohe Qualität setzen, wie für den Einsatz unter anderem in der Luft- und Raumfahrt, der Automobilbranche oder bei Militärsimulationen und in Freizeitparks. Das Design lässt sich flexibel anpassen für beispielsweise die Gestaltung von Innen- und Außenecken mit bis zu 90 Grad sowie konvexen und konkaven Wölbungen – egal ob für eine CAVE oder für den Einsatz in Kontrollräumen.

„Aus unseren Erfahrungen wissen wir, dass im Bereich der 3D-Visualisierungen und des 3D-Designs, eine flimmerfreie Wiedergabe gefragt ist, bei der weder in Sachen Helligkeit noch bei der Farbwiedergabe Kompromisse erlaubt sind. MicroTiles LED liefern stereoskopische Bilder mit bis zu 12-Bit-Farbtiefe, 120 Bildern pro Sekunde und 4:4:4-Chroma-Subsampling mit einem P3-Farbraum in Kinoqualität. Mit MicroTiles LED Active 3D werden unsere Kunden durch fortschrittliches kollaboratives Design noch mehr Innovation erleben können“, erklärt Ted Romanowitz, Senior Product Manager bei Christie.

Christie MicroTiles LED mit Active 3D werden voraussichtlich im März 2020 erhältlich sein.